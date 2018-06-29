Студенты из Чувашии завоевали "серебро" на робототехнической олимпиаде

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июн — РИА Новости. Студенты Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова заняли второе место на Всероссийской робототехнической олимпиаде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Соревнования Всероссийской робототехнической Олимпиады проходят ежегодно в Татарстане, на базе Университета Иннополис, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. В этом году в состязаниях участвовали 500 детей из 50 российских регионов.

По словам собеседника агентства, чувашские студенты уступили команде Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) всего один балл.

В пресс-службе добавили, что победители и призеры олимпиады снова приедут в Иннополис в августе на Федеральные учебно-тренировочные сборы. По итогам сборов университет сформирует сборную России, которая в ноябре примет участие во Всемирной олимпиаде роботов в Таиланде.

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