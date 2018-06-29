Собянин осмотрел новую частную школу-пансион в поселении Сосенское

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую частную школу-пансион "Летово" в поселении Сосенское в ТиНАО.

"Очень важно, когда появляются такие частные школы, новые технологии, новый прорыв. Я думаю, что многие международные технологии будут применены и в этой школе. И, конечно, это будет разнообразие в нашей образовательной среде, которое даёт толчок не только частным, но и государственным школам", — подчеркнул мэр.

Он поблагодарил основателя школы Вадима Мошковича за серьезный и интересный проект. "Я знаю, что вы вложили свои финансовые ресурсы для этого проекта, так что значительная часть учащихся будет финансироваться за счет благотворительного фонда, это тоже немаловажно. Успехов!" — добавил мэр.

Собянин осмотрел здание школы, посетил спортивный зал, бассейн, кабинет физики и столовую.