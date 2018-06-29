Собянин осмотрел новую частную школу-пансион в поселении Сосенское

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую частную школу-пансион "Летово" в поселении Сосенское в ТиНАО.
Он поблагодарил основателя школы Вадима Мошковича за серьезный и интересный проект. "Я знаю, что вы вложили свои финансовые ресурсы для этого проекта, так что значительная часть учащихся будет финансироваться за счет благотворительного фонда, это тоже немаловажно. Успехов!" — добавил мэр.
Собянин осмотрел здание школы, посетил спортивный зал, бассейн, кабинет физики и столовую.