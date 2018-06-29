МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый центр социального обслуживания в Троицке, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе посещения объекта мэр осмотрел отделение комплексной реабилитации инвалидов, где для лечения пациентов используют новейшее оборудование. "Здесь нет ни одного тренажера — это все высокотехнологическое оборудование с биологической обратной связью. Оборудование представлено отечественное", — рассказала мэру директор центра Ольга Антонова.

По её словам, для пациентов в центре разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. Новое современное оборудование центра позволяет в несколько раз сократить сроки реабилитации инвалидов.

Врач-реабилитолог Роджер Зогейб, в свою очередь, сообщил, что средний период реабилитации составляет около двух месяцев.