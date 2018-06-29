Владимирская область освободит родителей инвалидов от налога на транспорт

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Депутаты Владимирской области одобрили законопроект об освобождении от транспортного налога родителей или опекунов детей-инвалидов, проживающих совместно с ними, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Авторами документа стали председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв и председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Алексей Андрианов. Инициативу поддержала губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Льгота будет распространяться на одного из родителей и предоставляться на автомобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Законопроект, за который проголосовали депутаты, разработан на основании многочисленных обращений семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

"Зачастую тяжелое заболевание не позволяет людям воспользоваться общественным транспортом, и необходимая медицинская и социальная реабилитация становится недоступной. В области действует служба социального такси. Но на весь регион у нас всего 26 специальных автомобилей, и они не только для детей, но и для взрослых. К тому же заявку на социальное такси необходимо подать за три дня. В итоге за весь 2017 год услугой воспользовалось только 442 ребенка. Очевидно, что личный автомобиль для семей, воспитывающих детей-инвалидов, является не просто средством передвижения, а важным инструментом лечения и реабилитации ребенка", — цитирует слова Киселева пресс-служба Заксобрания.

По данным на начало 2018 года, во Владимирской области проживают 4819 детей-инвалидов. По самым максимальным подсчетам возможная сумма выпадающих доходов областного бюджета не превысит 21,7 миллиона рублей. "На практике это будет значительно меньше, поскольку далеко не все дети-инвалиды воспитываются в семьях, не в каждой семье есть автомобиль соответствующей мощности, к тому же льгота носит заявительный характер", — пояснил Киселев.

Учитывая социальную значимость предлагаемых мер, депутаты поддержали закон единогласно, подчеркнули в пресс-службе Заксобрания Владимирской области.