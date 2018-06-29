Власти Колымы просят не повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере

МАГАДАН, 29 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов предлагает сохранить существующие сроки выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и, в частности, Колымы, сообщает правительство региона.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

"Моя личная позиция — пенсионная реформа должна учитывать особенности проживания в условиях Крайнего Севера… Считаю, что сохранение пенсионных гарантий поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе, обеспечить трудовыми ресурсами его развитие. Поэтому я поручил подготовить отзыв на проект федерального закона, учитывающий специфику области и предусматривающий исключение норм повышения пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера, то есть для жителей Магаданской области", — цитирует Носова правительство Колымы.

Поясняется, что в регионе готовят программу развития Дальневосточного федерального округа, о которой Носов как руководитель рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета страны расскажет на полях ВЭФ-2018. В ней должна быть представлена реальная картина текущего положения дел, в первую очередь, в Магаданской области, и пути решения проблемных вопросов. Причем это касается всех сфер жизнедеятельности территории — от экономики до сферы услуг, говорится в сообщении.

В законопроекте кабмина РФ отмечается, что изменения в пенсионное законодательство создадут условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.