Объявлены хедлайнеры фестиваля фейерверков “Ростех” в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Группы "Звери", "Танцы минус", "Чиж &Co" станут хедлайнерами международного фестиваля фейерверков "Ростех", который пройдет в Москве в Братеевском каскадном парке 18 и 19 августа, сообщают организаторы фестиваля.

Помимо пиротехнических шоу от ведущих специалистов из Австрии, Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, Греции, Словакии и США, в дни фестиваля на главной сцене пройдут концертные программы. Так, "18 августа хедлайнерами концертной программы станут группы "Танцы минус" и "Чиж &Co" с любимыми хитами нескольких поколений", отмечают организаторы. "Во второй день фестиваля гостей ждет выступление группы "Звери", которая исполнит лучшие произведения из разных альбомов", — говорится в сообщении.

Также в дни фестиваля в парке пройдут волонтерские программы и благотворительные акции. Часть средств от продажи билетов направят в благотворительные фонды. В этом году среди партнеров фестиваля фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце" и фонд Константина Хабенского.

Организаторы фестиваля совместно с Московской школой коммуникаций Macs объявили в рамках мероприятия конкурс идей. Его участникам нужно создать концепцию "вирусного" действия, ролика или флешмоба, который привлечет пользователей социальных сетей и вдохновит их помочь одному из благотворительных фондов-партнеров фестиваля. Заявки принимаются до 15 июля. Идея победителя будет реализована организаторами, а в качестве приза счастливчик получит возможность пройти годовое обучение у ведущих практиков в области Digital-коммуникаций, говорится в сообщении.

Мероприятие уже в четвёртый̆ раз проводится при поддержке правительства Москвы. В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей. Организатор фестиваля – компания "Пиротехнические технологии". МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля.

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