Дорога к портовому Ванино в Хабаровском крае получила статус федеральной

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Автомобильная дорога, которая соединяет Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и поселок Ванино, где расположен порт, имеющий статус порто-франко, получила статус федеральной трассы, сообщает Минвостокразвития.

"Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Такое предложение Минтранса России утвердил председатель правительства России Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление", — говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении правительства, включение хабаровской дороги в федеральный перечень и последующая передача в федеральную собственность позволят улучшить техническое состояние трассы, повысить ее безопасность, сократить транспортные расходы при перевозке грузов и пассажиров.

Отмечается, что протяженность двухполосной трассы — 678,3 километра. Она обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение регионов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань, откуда есть выход на Сахалин и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Порты Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае расположены рядом, связаны инфраструктурой. На Ванинский муниципальный район ранее был распространен режим свободного порта, в июне этого года Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о расширении режима СПВ и на Совгаванский район.