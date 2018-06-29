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Общество

На Камчатке инвалид с собакой проверит, как в кафе "усвоили урок"

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСобака-поводырь. Архивное фотоСобака-поводырь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Инвалид по зрению из Елизово Камчатского края Юрий Корабельников, которого ранее не пустили с собакой-поводырем в местное кафе, доволен назначенным заведению штрафом в 90 тысяч рублей, однако намерен добиться компенсации морального вреда и проверить, как в закусочной "усвоили урок". В кафе же считают, что уже решили ситуацию мирно.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В мае прокуратура сообщала, что в посещении кафе 41-летнему мужчине, который является с детства инвалидом по зрению, в категоричной форме отказал администратор заведения из-за того, что с посетителем была собака. При этом мужчина предъявил работнику кафе документы, подтверждающие его социальный статус, документы на собаку-проводника, попытался объяснить нормы законодательства, однако внутрь помещения его так и не пустили. Прибывший наряд полиции также не смог убедить руководство заведения. Прокуратура возбудила административное дело о дискриминации.

В четверг надзорное ведомство сообщило, что суд оштрафовал юридическое лицо на 90 тысяч рублей, администратора — на 2,5 тысячи рублей. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с кафе компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Шашлык как компенсация

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© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"
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"Я удовлетворен решением суда. Документы по иску направлены в суд, ответ еще не пришел. Само кафе не предлагало денежную компенсацию морального ущерба, и, в общем, я их видел единожды — когда произошел инцидент. Если в это кафе еще и пойду, то только чтобы проверить, как они раскаялись и усвоили урок. Как клиенту мне было бы неприятно туда пойти", — сообщил Корабельников РИА Новости.

По его словам, это первое в Елизово кафе, где он столкнулся с таким отношением к инвалидам.

Администратор кафе рассказал РИА Новости, что инвалида с собакой попросили покинуть кафе из-за того, что в зале находился ребенок.

"Мы ему не грубили, не ругались с ним, а ситуацию в СМИ раздули. Мы в тот же день ему подарили шашлыки. Вчера был суд, мы заплатим штраф, все мирно решили", — сказал администратор.

Он отметил, что кафе неизвестно, что инвалид намерен требовать компенсации за моральный ущерб.

Выгнали из автобуса

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Корабельников рассказывает, что подобный случай с ним произошел в Елизово около 10 лет назад, когда он привез в регион первую на Камчатке собаку-поводыря.

"Тогда меня с собакой выгнали из автобуса. И мне через суд пришлось доказывать свои права. Этого случая хватило, чтобы о подобных ситуациях не забывали 10 лет", — добавил собеседник.

Юрий Корабельников родился и вырос в Елизове, много лет состоял в обществе защиты прав инвалидов и помогал отстаивать права жителей края. С собакой-проводником он ходит уже более 10 лет. Сейчас на Камчатке три таких собаки.

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