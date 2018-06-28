RT объяснил технической ошибкой неверный перевод в материале про Сирию

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Телеканал RT объяснил технической ошибкой неверный устный перевод в материале про Сирию, за который ранее RT France получил предупреждение от Высшего аудиовизуального совета Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) на пленарном заседании 28 июня принял решение вынести предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте. В заявлении CSA по итогам заседания сказано, что в материале от 13 апреля 2018 года "отсутствует честность, точность информации и разнообразие точек зрения". В частности CSA отметил неточность перевода "сирийского очевидца".

"В сюжете RT France от 13 апреля на свидетельства очевидцев событий в Сирии из-за технической ошибки был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод; впоследствии ошибка была устранена. Наш канал будет продолжать представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии, а также любых других событий", — заявили в пресс-службе.

В RT также отметили, что предупреждение CSA не повлечет за собой никаких санкций. "Это первое замечание Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) за шесть месяцев вещания RT France. Оно не влечет за собой никаких санкций", — заключили в пресс-службе.