Любимов: решение задач майского указа требует корректировки законов

РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес предложения по корректировке федерального законодательства для решения задач, поставленных президентом РФ в майском указе, сообщает в четверг правительство региона.
Как отметил проводивший заседание первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Федоров, до 1 октября 2018 года предстоит подготовить национальные проекты по 12 направлениям, поставленным в майском указе президента. Для этого потребуются системные законодательные решения.
Любимов внес ряд предложений по корректировке федерального законодательства для решения этих задач. По его словам, в целях обеспечения прорывного научно-технического и социально-экономического развития в Рязанской области реализуется ряд проектов, ведется работа по улучшению инвестиционного климата, внедряются принципы бережливого производства, повышается производительность труда, приводятся к современному формату здравоохранение и образование.
"Инновационные задачи требуют новых подходов, в том числе законодательных. Так, например, развитие АПК связано с обеспечением доступности долгосрочных дешевых займов, научно-исследовательской работой по селекции и генетике, внедрением беспилотной роботизированной техники. Все это новые формы работы, которым требуется законодательное обеспечение", – сказал Любимов.
Он обратил внимание на необходимость упрощения процедуры предоставления отчетности субъектами малого и среднего бизнеса. "Мы стараемся максимально снизить административные барьеры, фискальную нагрузку, оказываем всю необходимую методическую поддержку. Но от региона зависит далеко не все", – отметил губернатор.
Комментируя итоги заседания, губернатор Рязанской области рассказал, что для повышения эффективности научной деятельности и развития IT-сферы в регионе создается инновационно-технологический центр. Однако в настоящее время инициатором проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. Для региона они слишком высоки.
"Хотелось бы воспользоваться федеральной финансовой и методической поддержкой, и мы предложили включить в перечень инициаторов субъекты РФ", – сказал Любимов.
По его словам, другие предложения касались появления в регионе дополнительных источников финансирования, в том числе для организации научной деятельности, строительства дорог.
"Я предложил, чтобы акцизы от горюче-смазочных материалов полностью оставались в региональных бюджетах. Это позволит получить дополнительные средства, в том числе для продвижения в научно-инновационном плане, этому также будет способствовать создание фонда поддержки инфраструктурных проектов", — отметил глава региона.
Губернатор обратил внимание, что создание на федеральном уровне комфортных условий для регионов повысит эффективность их работы.
"Мы не боимся брать на себя дополнительные полномочия и самим определять, как выполнять задачи, поставленные президентом РФ. Условия должны быть прописаны на федеральном уровне. Но большая свобода позволит нам маневрировать и больше сделать самим", — сказал Любимов.