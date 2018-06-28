РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Любимов: решение задач майского указа требует корректировки законов

0150
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГорода России. Рязань. Архивное фотоГорода России. Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес предложения по корректировке федерального законодательства для решения задач, поставленных президентом РФ в майском указе, сообщает в четверг правительство региона.

Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Голикова прокомментировала подготовку к реализации майского указа
Условия осуществления научно-технологического и социально-экономического прорыва в регионах России, законодательное обеспечение задач, поставленных президентом РФ в майском указе, обсуждались в четверг на заседании президиума научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Любимов.

Как отметил проводивший заседание первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Федоров, до 1 октября 2018 года предстоит подготовить национальные проекты по 12 направлениям, поставленным в майском указе президента. Для этого потребуются системные законодательные решения.

Любимов внес ряд предложений по корректировке федерального законодательства для решения этих задач. По его словам, в целях обеспечения прорывного научно-технического и социально-экономического развития в Рязанской области реализуется ряд проектов, ведется работа по улучшению инвестиционного климата, внедряются принципы бережливого производства, повышается производительность труда, приводятся к современному формату здравоохранение и образование.

"Инновационные задачи требуют новых подходов, в том числе законодательных. Так, например, развитие АПК связано с обеспечением доступности долгосрочных дешевых займов, научно-исследовательской работой по селекции и генетике, внедрением беспилотной роботизированной техники. Все это новые формы работы, которым требуется законодательное обеспечение", – сказал Любимов.

Он обратил внимание на необходимость упрощения процедуры предоставления отчетности субъектами малого и среднего бизнеса. "Мы стараемся максимально снизить административные барьеры, фискальную нагрузку, оказываем всю необходимую методическую поддержку. Но от региона зависит далеко не все", – отметил губернатор.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 7 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кудрин рассказал о невыполненных целевых показателях из майских указов
В сфере усовершенствования законодательной базы строительства, по мнению главы региона, следует сократить срок проведения конкурсов по отбору подрядчиков, внедрить программу льготной ипотеки, что позволит избежать появления обманутых дольщиков. Также необходимо ввести обязательную сертификацию продукции предприятий стройиндустрии, предоставлять федеральные субсидии на создание инженерных коммуникаций на земельных участках, предназначенных для многодетных семей и в микрорайонах комплексной застройки, четко определить новый механизм переселения людей из аварийного жилья.

Комментируя итоги заседания, губернатор Рязанской области рассказал, что для повышения эффективности научной деятельности и развития IT-сферы в регионе создается инновационно-технологический центр. Однако в настоящее время инициатором проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. Для региона они слишком высоки.

"Хотелось бы воспользоваться федеральной финансовой и методической поддержкой, и мы предложили включить в перечень инициаторов субъекты РФ", – сказал Любимов.

По его словам, другие предложения касались появления в регионе дополнительных источников финансирования, в том числе для организации научной деятельности, строительства дорог.

"Я предложил, чтобы акцизы от горюче-смазочных материалов полностью оставались в региональных бюджетах. Это позволит получить дополнительные средства, в том числе для продвижения в научно-инновационном плане, этому также будет способствовать создание фонда поддержки инфраструктурных проектов", — отметил глава региона.

Губернатор обратил внимание, что создание на федеральном уровне комфортных условий для регионов повысит эффективность их работы.

"Мы не боимся брать на себя дополнительные полномочия и самим определять, как выполнять задачи, поставленные президентом РФ. Условия должны быть прописаны на федеральном уровне. Но большая свобода позволит нам маневрировать и больше сделать самим", — сказал Любимов.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Сенегал
1
Колумбия
Матч окончен
0
Япония
1
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Сенегал
1
Колумбия
Матч окончен
0
Япония
1
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена