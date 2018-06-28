Любимов: решение задач майского указа требует корректировки законов

РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес предложения по корректировке федерального законодательства для решения задач, поставленных президентом РФ в майском указе, сообщает в четверг правительство региона.

Условия осуществления научно-технологического и социально-экономического прорыва в регионах России, законодательное обеспечение задач, поставленных президентом РФ в майском указе, обсуждались в четверг на заседании президиума научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Любимов.

Как отметил проводивший заседание первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Федоров, до 1 октября 2018 года предстоит подготовить национальные проекты по 12 направлениям, поставленным в майском указе президента. Для этого потребуются системные законодательные решения.

Любимов внес ряд предложений по корректировке федерального законодательства для решения этих задач. По его словам, в целях обеспечения прорывного научно-технического и социально-экономического развития в Рязанской области реализуется ряд проектов, ведется работа по улучшению инвестиционного климата, внедряются принципы бережливого производства, повышается производительность труда, приводятся к современному формату здравоохранение и образование.

"Инновационные задачи требуют новых подходов, в том числе законодательных. Так, например, развитие АПК связано с обеспечением доступности долгосрочных дешевых займов, научно-исследовательской работой по селекции и генетике, внедрением беспилотной роботизированной техники. Все это новые формы работы, которым требуется законодательное обеспечение", – сказал Любимов.

Он обратил внимание на необходимость упрощения процедуры предоставления отчетности субъектами малого и среднего бизнеса. "Мы стараемся максимально снизить административные барьеры, фискальную нагрузку, оказываем всю необходимую методическую поддержку. Но от региона зависит далеко не все", – отметил губернатор.

В сфере усовершенствования законодательной базы строительства, по мнению главы региона, следует сократить срок проведения конкурсов по отбору подрядчиков, внедрить программу льготной ипотеки, что позволит избежать появления обманутых дольщиков. Также необходимо ввести обязательную сертификацию продукции предприятий стройиндустрии, предоставлять федеральные субсидии на создание инженерных коммуникаций на земельных участках, предназначенных для многодетных семей и в микрорайонах комплексной застройки, четко определить новый механизм переселения людей из аварийного жилья.

Комментируя итоги заседания, губернатор Рязанской области рассказал, что для повышения эффективности научной деятельности и развития IT-сферы в регионе создается инновационно-технологический центр. Однако в настоящее время инициатором проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. Для региона они слишком высоки.

"Хотелось бы воспользоваться федеральной финансовой и методической поддержкой, и мы предложили включить в перечень инициаторов субъекты РФ", – сказал Любимов.

По его словам, другие предложения касались появления в регионе дополнительных источников финансирования, в том числе для организации научной деятельности, строительства дорог.

"Я предложил, чтобы акцизы от горюче-смазочных материалов полностью оставались в региональных бюджетах. Это позволит получить дополнительные средства, в том числе для продвижения в научно-инновационном плане, этому также будет способствовать создание фонда поддержки инфраструктурных проектов", — отметил глава региона.

Губернатор обратил внимание, что создание на федеральном уровне комфортных условий для регионов повысит эффективность их работы.

"Мы не боимся брать на себя дополнительные полномочия и самим определять, как выполнять задачи, поставленные президентом РФ. Условия должны быть прописаны на федеральном уровне. Но большая свобода позволит нам маневрировать и больше сделать самим", — сказал Любимов.

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