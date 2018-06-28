В школьных олимпиадах чаще побеждают москвичи, отметил эксперт

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Почти половина победителей и призёров школьных олимпиад России являются учащимися московских школ, сообщил директор центра педагогического мастерства столицы Иван Ященко на пресс-конференции, посвящённой итогам учебного года 2017-2018.

"У нас почти половина победителей и почти 40% призеров олимпиад — это москвичи", — заявил он.

Ященко также заметил, что в этом году почти 50% московских выпускников окончили те школы, где есть победители или призеры заключительного этапа олимпиад разных уровней и тематики.

"В 2011 году таких школ было 14%. Ребята заканчивают школы, где учатся победители или призёры олимпиад", — отметил он. По его словам, на текущий момент в столице насчитывается 227 таких образовательных учреждений.

"Если мы посмотрим на Московскую олимпиаду школьников, то у нас выросло количество школ, в которых есть дипломы Московской олимпиады, сборники задач которой переводятся на иностранные языки. В Америке есть специальные программы, финансируемые из фондов по переводу задач Московской олимпиады", — добавил он.

Ященко также отметил, что "у нас не менее чем по четырём предметам ещё несколько лет назад было 137 школ с дипломом этой олимпиады", в этом году их количество увеличилось до 380, в то же время, с дипломами по "не менее чем пяти предметам" было 100, а сейчас — 329.