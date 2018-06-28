Фестиваль исторической реконструкции пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Третий фестиваль военно-исторической реконструкции "Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года" пройдёт 1 июля в селе Озёрки Тербунского района Липецкой области, где во время Великой Отечественной войны произошло одно из крупнейших танковых сражений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2016 году фестиваль вошел в шорт-лист и стал финалистом регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" Северо-Западного и Центрального федеральных округов в номинации "Лучшее событие исторической направленности"."Главным событием дня станет реконструкция боя 1942, которое проходило неподалёку от села Озёрки, именно здесь произошёл один из переломных моментов Великой Отечественной войны и одно из крупнейших танковых сражений, в котором вступили в бой более 350 боевых машин, из них 175 танков советской армии. Поэтому танковое сражение близ Озёрок историки называют "малой Прохоровкой". Кровопролитные бои продолжались здесь более двухсот дней и ночей. В тербунскую землю полегло более 20 тысяч красноармейцев, не считая тех, кто впоследствии умер от ран в госпитале", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что зрители фестиваля смогут не только посмотреть реконструкцию боя, но и понаблюдать за конкурсом исполнителей патриотической песни, осмотреть экспозиции оружия времен Великой Отечественной и современное, а также поучаствовать в работе нескольких интерактивных площадок. Кроме того, гостей фестиваля ждут конкурсы, выставки, фотозоны, мастер-классы, интерактивные площадки на военную тематику, ремесленные ряды, и полевая кухня с солдатской кашей.

"Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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