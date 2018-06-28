В Мособлдуме поддержали изменения в пенсионное законодательство

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили в четверг концепцию федерального закона об изменениях пенсионного законодательства, но при этом предлагают внести ряд изменений, в частности, исходить из критериев реального, а не прогнозируемого роста продолжительности жизни, сообщается на сайте Мособлдумы.

"Несмотря на то, что Мособлдума поддержала концепцию предложенного законопроекта (об изменениях пенсионного законодательства – ред.), наша позиция в том, что целесообразно внести туда изменения, а также разработать и принять пакет документов, которые обеспечивали бы гарантии прав граждан предпенсионного возраста", — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, слова которого приводятся в сообщении.

С точки зрения депутатов Мособлдумы, при изменении пенсионного законодательства следует исходить из критериев реального, а не прогнозируемого роста продолжительности жизни. Кроме того, депутаты считают нужным увеличить количество программ по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста и внести изменения в действующие акты, которые давали бы право пожилым людям проходить переобучение в высших учебных заведениях.

"Все эти предложения были выработаны в ходе обсуждения в рамках нашего круглого стола, в котором приняли участие депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители пенсионных фондов по Москве и области, министерства социального развития и министерства здравоохранения Московской области, уполномоченный по правам человека в Московской области и другие заинтересованные ведомства", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день, по данным властей, безработными в Московской области являются 19 тысяч человек при наличии 56 тысяч вакансий. За прошлый год за трудоустройством обратилось 7 тысяч пенсионеров. Из них половина трудоустроена. Всего в регионе порядка 30% пенсионеров являются работающими. Среди двух миллионов пенсионеров Подмосковья 700 тысяч — старше 70 лет, уточняется на сайте Мособлдумы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.