Реанимация главной детской больницы Чувашии открылась после капремонта

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июн — РИА Новости. Отделение анестезиологии-реанимации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Чебоксарах открылось после капитального ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Чувашской Республики.
На капитальный ремонт из республиканского бюджета было выделено 5,8 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.
"В больнице обновлены все помещения и коридоры отделения, также заменены все основные технические системы и коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация", — сказал собеседник агентства.
По словам главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Павлова, "в обновленном отделении действует целая система чистых помещений, в которых поддерживается стерильный воздух. Это особенно важно для новорожденных пациентов, иммунитет которых еще не сформировался, и любая инфекция может стать для них роковой".
Он добавил, что в отделении создана возможность совместного пребывания родителей с детьми не только на этапе выхаживания, но и в предоперационном зале, где ребенка готовят к наркозу.
Охрана здоровья — в приоритете
"Охрана здоровья граждан, создание условий не только для лечения, но и для сохранения здоровья — от здорового питания до занятий физкультурой и спортом — для людей всех возрастов, всеобщая диспансеризация населения в целях выявления заболеваний на ранних стадиях — наши приоритеты", — процитировали в пресс-службе регионального Минздрава главу Чувашии Михаила Игнатьева.
По его словам, в развитие системы здравоохранения направляются значительные объемы инвестиций.
Выступая на церемонии, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко подчеркнул, что за последние шесть лет Республиканская детская клиническая больница значительно преобразилась.
"Здесь всё, начиная от начинки, интерьера и медперсонала, позволяет достигать больших успехов. Люди, которые работают здесь — профессионалы своего дела", — сказал Степаненко.
В свою очередь врач анестезиолог-реаниматолог Валентина Чумакова отметила, что в обновленном отделении стало намного удобнее работать.
"Отделение теперь красивое, и оборудование хорошее. Нам предоставили новые аппараты искусственного дыхания, УЗИ-диагностики, на которых мы уже начали работать. Сейчас у родителей будет возможность чаще приходить к детям", — сказала Чумакова.
На техническое переоснащение реанимационного отделения, в том числе комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, власти Чувашии выделили более 120 миллионов рублей.