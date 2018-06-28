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Общество

Реанимация главной детской больницы Чувашии открылась после капремонта

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© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Чувашской республикиОткрытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонтаОткрытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Чувашской республики

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июн — РИА Новости. Отделение анестезиологии-реанимации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Чебоксарах открылось после капитального ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Чувашской Республики.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Здание Республиканской детской клинической больницы построено в Чебоксарах в 1985 году. С момента постройки в отделении реанимации ни разу не проводился капитальный ремонт. На сегодняшний день реанимационное отделение главной детской больницы Чувашии рассчитано на 12 коек. В год здесь получают лечение более 500 детей в возрасте до 18 лет. На базе отделения проходят стажировку и обучение врачи анестезиологи-реаниматологи из центральных районных больниц, врачи-интерны и ординаторы.

© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта
© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"
Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта

На капитальный ремонт из республиканского бюджета было выделено 5,8 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

"В больнице обновлены все помещения и коридоры отделения, также заменены все основные технические системы и коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация", — сказал собеседник агентства.

По словам главного врача Республиканской детской клинической больницы Анатолия Павлова, "в обновленном отделении действует целая система чистых помещений, в которых поддерживается стерильный воздух. Это особенно важно для новорожденных пациентов, иммунитет которых еще не сформировался, и любая инфекция может стать для них роковой".

Он добавил, что в отделении создана возможность совместного пребывания родителей с детьми не только на этапе выхаживания, но и в предоперационном зале, где ребенка готовят к наркозу.

© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта
© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"
Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта

Охрана здоровья — в приоритете

"Охрана здоровья граждан, создание условий не только для лечения, но и для сохранения здоровья — от здорового питания до занятий физкультурой и спортом — для людей всех возрастов, всеобщая диспансеризация населения в целях выявления заболеваний на ранних стадиях — наши приоритеты", — процитировали в пресс-службе регионального Минздрава главу Чувашии Михаила Игнатьева.

По его словам, в развитие системы здравоохранения направляются значительные объемы инвестиций.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы уделяем внимание улучшению материально-технической базы лечебных учреждений, подготовке квалифицированных кадров, внедрению лучших медицинских практик. Созданы прекрасные условия для пребывания в обновленном отделении для маленьких пациентов, где у родителей есть возможность находиться рядом со своими детьми", — сказал глава региона на торжественной церемонии открытия обновленной реанимации чувашской РДКБ.

Выступая на церемонии, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко подчеркнул, что за последние шесть лет Республиканская детская клиническая больница значительно преобразилась.

"Здесь всё, начиная от начинки, интерьера и медперсонала, позволяет достигать больших успехов. Люди, которые работают здесь — профессионалы своего дела", — сказал Степаненко.

© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта
© Фото предоставлено медицинским порталом "Здоровая Чувашия"
Открытие отделения анестезиологии-реанимации РДКБ в Чебоксарах после капитального ремонта

В свою очередь врач анестезиолог-реаниматолог Валентина Чумакова отметила, что в обновленном отделении стало намного удобнее работать.

"Отделение теперь красивое, и оборудование хорошее. Нам предоставили новые аппараты искусственного дыхания, УЗИ-диагностики, на которых мы уже начали работать. Сейчас у родителей будет возможность чаще приходить к детям", — сказала Чумакова.

На техническое переоснащение реанимационного отделения, в том числе комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, власти Чувашии выделили более 120 миллионов рублей.

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