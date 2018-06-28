Рыболовный фестиваль для инвалидов пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Традиционный фестиваль по рыболовному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов пройдет с 29 июня по 1 июля в селе Павелка Лебедянского района Липецкой области, в нем примут участие около 150 жителей региона, сообщает пресс-служба администрации области.

Фестиваль проводится под личным патронатом главы администрации области Олега Королева в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". По инициативе главы исполнительной власти региона на берегу пруда создана инфраструктура, обеспечивающая доступность рыбалки для инвалидов. В 2018 году фестиваль приобрел статус межрегионального. Программа фестиваля включает в себя соревнования по рыбной ловле среди инвалидов, мастер-классы от федерации рыболовного спорта Липецкой области, выступления творческих коллективов Липецкой области, иные досуговые мероприятия.

"Главная миссия фестиваля — реабилитация людей с ограниченными возможностями, их социальная адаптация, пропаганда здорового образа. Важно развивать позитивное общественное мнение в отношении людей с различными формами инвалидности, распространять уникальный опыт по организации массовых мероприятий для инвалидов, укреплять дружеские связи с представителями общественных организаций инвалидов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что среди участников — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения не только из Липецкой, но и из Воронежской, Московской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Пермского края, а также сопровождающие их лица.

"Такие праздники спорта и отдыха, которые регулярно организуются для инвалидов в Липецкой области, пользуются популярностью. Эти выезды на природу дарят липчанам с ограниченными возможностями здоровья только положительные эмоции. Совместный отдых стал эффективным инструментом социализации", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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