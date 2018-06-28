Чувашия поделилась опытом наркопрофилактики с гостями из Марий Эл

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июн — РИА Новости. Представители Чувашии поделились опытом профилактики наркотической зависимости с гостями из республики Марий Эл, которые приняли участие в V межрегиональном антинаркотическом фестивале "Моя альтернатива — здоровая нация" в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

По его словам, в этом году на фестивале было представлено около 40 интерактивных и спортивных площадок, на которых известные спортсмены, волонтеры и активисты призывали молодежь к ведению здорового образа жизни и достижению спортивных и творческих высот.

"Опыт Чувашии представляет особый интерес, потому что здесь создано единое профилактическое пространство. Уверена, что совместная работа в сфере совершенствования профилактики будет продолжена. У вас есть чему поучиться!", — процитировали в пресс-службе заместителя руководителя аппарата антинаркотической комиссии Республики Марий Эл Наталью Отмахову.

По мнению министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, "именно положительными примерами мы способствуем привлечению наших подростков к ведению здорового образа жизни, развитию творческих навыков, занятиям спортом, чтобы у них и не возникало и мысли о вредных привычках".

В пресс-службе добавили, что в рамках фестиваля прошел семинар-совещание по современным технологиям профилактики наркомании.

"Основой профилактики является позитивная наркопрофилактика и психолого-педагогическая помощь в наиболее уязвимом возрасте, когда дети заканчивают школу и поступают в профессиональные учебные заведения", — процитировали в пресс-службе главного нарколога Минздрава Чувашии Ирину Булыгину.

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