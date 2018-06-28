Тюменская область и Югра создадут общий отряд Юнармии

ТЮМЕНЬ, 28 июн — РИА Новости. Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра планируют совместно развивать детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" в регионах. Соответствующее соглашение подписали главы субъектов Александр Моор и Наталья Комарова, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова приняли участие в церемонии посвящения в юнармейцы, которая состоялась в военно-патриотическом лагере палаточного типа с круглосуточным пребыванием "Застава" в Ханты-Мансийске. Там же было подписано соглашение о сотрудничестве, к которому в перспективе присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках церемонии на территории лагеря в ряды юнармейцев были приняты 20 ребят из Ханты-Мансийска и 9 — из Тюмени. Главы регионов вручили им отличительные значки членов военно-патриотического движения.

"Вы вступаете в ряды Всероссийского военно-патриотического движения, которое объединяет людей, интересующихся историей и заботящихся о своей стране. Ваши наставники прошли серьезную школу жизни. Возможно, навыки, которые вы получите от них, помогут вам сориентироваться в будущем, поступить в военные училища и посвятить себя защите Родины", — сказал Моор.

По информации пресс-службы губернатора, региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Тюменской области юридически было зарегистрировано в марте 2017 года. Оно ведет свою работу на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". В настоящее время в регионе более 850 юнармейцев. Местные отделения и юнармейские отряды созданы в 13 муниципальных районах и городах области.

Другие новости региона читайте здесь >>