В Ростове-на-Дону температурный максимум июня побил рекорд 1924 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Температурный максимум июня зафиксирован в Ростове-на-Дону в среду: последний раз температура в 38 градусов была в городе в июне 1924 года, сообщила РИА Новости замначальника отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По ее словам, 27 июня метеостанция в Ростове-на-Дону зафиксировала температуру в 38 градусов. Такая же температура последний раз была зафиксирована в Ростове-на-Дону в июне 1924 года. Кроме того, гидрологический пост в Миллеровском районе области в среду зафиксировал температуру в 42 градуса.

"Такая погода связана с тем, что мы находимся в теплом секторе циклона. Циклон сейчас располагается над Балканами и смещается с фронтами в северном направлении… Холодный фронт еще не подошел, и мы в самом теплом секторе этого циклона", — сказала она. Кроме того, идет вынос теплого воздуха с востока Средиземного моря.

Такая жаркая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в ближайшие два дня. Позже в регион придет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и понижение температуры.