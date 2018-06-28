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Общество

Новый авиатерминал Симферополя обслужил уже более миллиона пассажиров

(обновлено: 15:16 28.06.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фотоПассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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АЛУШТА, 28 июн — РИА Новости. Более миллиона пассажиров обслужил новый терминал аэропорта Симферополя "Крымская волна" за два месяца с момента открытия, сообщил журналистам директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Здание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Миллионным пассажиром аэропорта "Симферополь" стал ребенок
"За два месяца с момента открытия новый терминал обслужил более 1 миллиона пассажиров", — сказал Лаптев в ходе V Крымского транспортного форума.

Всего с начала года аэропорт столицы Крыма обслужил более 1,8 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателя прошлого года, отметил директор.

Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за два года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства.

Здание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Аэропорт Симферополя "открыл" рейсы космофлота на Марс, Венеру и Корусант
Пятый Крымский транспортный форум проходит 28-29 июня в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште. Генеральным информационным партнером форума-2018 является "РИА Новости Крым" медиагруппы "Россия сегодня", а официальным радио форума — "Спутник в Крыму".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Хвостатый талисман аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНастоящее имя живого символа нового терминала аэропорта "Симферополь" - Алис Феличис, что в переводе с латыни значит "крылья удачи", но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Настоящее имя живого символа нового терминала аэропорта "Симферополь" - Алис Феличис, что в переводе с латыни значит "крылья удачи", но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЩенка директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика Acons Pro Игорь Набойченко в день начала работы нового терминала.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Щенка директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика Acons Pro Игорь Набойченко в день начала работы нового терминала.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАлиса в ближайшее время войдет в состав кинологической службы аэропорта "Симферополь", где уже "работают" 28 собак.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Алиса в ближайшее время войдет в состав кинологической службы аэропорта "Симферополь", где уже "работают" 28 собак.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПока же Алиса осваивается в новом месте, осматривает помещения терминала и знакомится с персоналом.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пока же Алиса осваивается в новом месте, осматривает помещения терминала и знакомится с персоналом.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкА еще у собаки появился свой аккаунт в Instagram.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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А еще у собаки появился свой аккаунт в Instagram.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЗа двенадцать дней на страничку хвостатого символа терминала аэропорта подписались более полутора тысяч человек.Щенок Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
За двенадцать дней на страничку хвостатого символа терминала аэропорта подписались более полутора тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ своем аккаунте Алиса рассказывает, как инспектирует лифты и эскалаторы, делится впечатлениями о самолетах и своих тренировках.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В своем аккаунте Алиса рассказывает, как инспектирует лифты и эскалаторы, делится впечатлениями о самолетах и своих тренировках.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ аккаунте щенка уже девять постов.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В аккаунте щенка уже девять постов.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАлиса со своим наставником в аэропорту Симферополя.Щенок британской породы бордер-колли Алиса стал талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Алиса со своим наставником в аэропорту Симферополя.
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