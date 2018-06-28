На международном форуме "Евразия" в Оренбурге будут работать 180 волонтеров

ОРЕНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. На международном молодежном форуме "Евразия", который пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября, будут работать 180 волонтеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Четыре тематических и одни презентационный день форума будут посвящены обсуждению настоящего и будущего Евразии, перехода к устойчивому развитию и поиску способов повышения конкурентоспособности.

"Прием заявок на участие в "Евразии" в качестве волонтера продлится до 30 июня, зарегистрироваться на форум можно через автоматизированную информсистему "Молодежь России", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что регистрация участников доступна до 29 июля. В образовательной программе форума могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, изучающие международное сотрудничество, развитие русского языка и культуры, историю России.

Молодежный форум "Евразия" пройдет в Оренбурге в третий раз. Первый форум прошел в Оренбургской области в сентябре 2016 года, в нем приняли участие 800 молодежных лидеров из 70 стран.

Другие новости региона читайте здесь >>