Путин пообещал развивать систему соцгарантий для военных

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей.

"Хочу подчеркнуть, государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей. С 1 января текущего года проведена индексация денежного довольствия. В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена", — сказал Путин на приеме выпускников вузов военных ведомств и других силовых структур.

На прием приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД России и ФСИН России.

Путин напомнил, что военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильем. "В этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более 4 тысяч семей, почти 14,5 тысяч получили ключи от служебного жилья", — сказал президент.

Он также отметил улучшения в сфере медицинского обслуживания. "Последовательно решается и такая важная для офицерских семей проблем как обеспечение детей местами в детских садах и яслях. В этом году планируется более чем в 4 раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих", — сказал Путин.