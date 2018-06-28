Около 1,2 тысячи инвалидов посетили матчи ЧМ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Около 1,2 тысячи людей с ограниченными возможностями, в том числе из Мексики, Перу и других стран, по предварительным данным, посетили три первых матча чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, сообщил журналистам в городском пресс-центре ЧМ министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"Это предварительные данные по трем матчам – что более 1,2 тысячи с ограниченными возможностями здоровья, это из всех стран (посетили игры ЧМ)", — сказал министр.

Он уточнил, что это данные по трем первым матчам, которые прошли в Екатеринбурге: Египет — Уругвай 15 июня (0:1), Франция — Перу 21 июня (1:0) и Япония — Сенегал 24 июня (2:2). Данных по игре Мексика — Швеция (0:3) 27 июня, которая стала последним матчем чемпионата мира в Екатеринбурге, у властей пока нет. По словам Злоказова, специальные места, оборудованные на стадионе для колясочников, были заполнены. На матчах присутствовали колясочники из Мексики, Перу и других стран. А на самом чемпионате работали и волонтеры с ограниченными возможностями здоровья.

Министр рассказал, что к ЧМ на стадионе в Екатеринбурге была оборудована инфраструктура для инвалидов: специальные подъезды с лифтами, паркинг, отдельные входы и трибуны. Кроме того, был обновлен общественный транспорт, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было удобнее передвигаться по городу. Так, закуплены 169 низкопольных автобусов.

Также в рамках программы "Доступная среда" реализован ряд мероприятий по созданию доступной среды в Свердловской области. "За последние три года было оборудовано по этому реестру 139 различных объектов, это вся социокультурная среда. В основном это, конечно, Екатеринбург, это объекты культуры, объекты здравоохранения, социальной защиты, образования — приоритетные объекты, которые были определены нашими общественными организациями", — отметил чиновник.

В 11 городах России с 14 июня по 15 июля впервые проходит чемпионат мира по футболу. Матчи проводятся на стадионах Москвы, Калининграда, Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Сочи.

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