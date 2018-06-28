Власти Ростовской области ожидают аншлаг на матче Россия – Чехия в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Власти Ростовской области ожидают аншлаг на матче сборных по футболу России и Чехии, встреча которых состоится на "Ростов Арене" осенью.

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Выход сборной России в 1/8 финала

Невыразительная игра аргентинцев

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Во вторник было объявлено, что сборная России по футболу проведет 10 сентября товарищеский матч с командой Чехии на "Ростов Арене" в Ростове-на-Дону.

В настоящее время на "Ростов Арене" проходят матчи чемпионата мира по футболу. Чемпионат впервые стартовал в России 14 июня в 11 городах страны. В Ростове-на-Дону уже состоялись матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Мексика — Южная Корея, Хорватия — Исландия, 2 июля состоится матч 1/8 финала.

"Я почти уверен, что на матче Россия – Чехия будет аншлаг", — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян в городском пресс-центре ЧМ-2018. Он отметил, что третий тестовый матч на стадионе показал дефицит билетов, и стадион был полностью заполнен.

"Для нас это честь, что наша национальная команда на пике своей популярности будет играть первый матч на стадионе "Ростов Арена", — добавил Аракелян.

По его словам, Ростов был выбран для матча не случайно, этому предшествовала большая работа. "Мы выразили готовность принять участие в организации и проведении, создать все необходимые условия, чтобы этот матч состоялся", — уточнил он.

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