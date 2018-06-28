В Москве 9 сентября пройдет любительский конкурс ландшафтного дизайна

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Любительский конкурс ландшафтного дизайна пройдет в Москве на более чем 1,5 тысячи площадок во всех округах столицы 9 сентября, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла организации уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Горожане смогут создать собственные оригинальные цветники в рамках любительской номинации открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" — 2018.

"Любительский конкурс впервые пройдет на территории столичных школ, а также учреждений культуры, спорта и здравоохранения. Уже 30 августа здесь появятся авторские ландшафтные сады, а также фрагменты и копии проектов участников профессиональных номинаций", — рассказали в оргкомитете, добавив, что конкурс пройдет 9 сентября на более чем 1,5 тысячи площадок.

Как отметили организаторы, любительский конкурс является возможностью "собрать свою команду и реализовать собственный ландшафтный проект".

"Помогать в реализации задуманных проектов участникам любительской номинации будут профессиональные садовники, а организаторы фестиваля обеспечат необходимыми растениями, инструментами и конструкциями", — добавили в оргкомитете.

Победителей конкурса ждут ценные призы. Предполагается, что в любительской номинации поучаствует около 500 тысяч человек.