РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Около 4 тысяч выпускников ростовских школ пожелали удачи сборной России по футболу на мировом первенстве, сообщает правительство Ростовской области.

Что вы считаете главной сенсацией группового этапа ЧМ? Вылет немецкой сборной

Выход сборной России в 1/8 финала

Невыразительная игра аргентинцев

Пока все предсказуемо

Не слежу за чемпионатом Результаты 61.5% Вылет немецкой сборной

18.4% Выход сборной России в 1/8 финала

2.6% Невыразительная игра аргентинцев

4.0% Пока все предсказуемо

13.5% Не слежу за чемпионатом Все опросы Голосовать

На общегородском школьном выпускном в Ростове-на-Дону в четверг побывал губернатор Василий Голубев. Он поздравил юных ростовчан с окончанием школы и вместе с ребятами пожелал национальной сборной страны успешной игры в 1/8 чемпионата мира.

"Ваш главный школьный день наступил. Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу. Этот удивительный праздник спорта заряжает всех нас добрыми эмоциями, энергией и стремлением побеждать", — сказал губернатор.

Он призвал бывших школьников вместе болеть за команду России и пожелать ей успехов в предстоящем матче 1 июля, после чего выпускники трижды проскандировали: "Россия".

В Ростовской области со школой в этом году прощаются более 16 тысяч выпускников, четверть из них – в Ростове-на-Дону. Особые успехи в учении проявили почти 2,5 тысячи 11-классников Ростовской области, которые окончили школу с медалью.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

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