РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Около 4 тысяч выпускников ростовских школ пожелали удачи сборной России по футболу на мировом первенстве, сообщает правительство Ростовской области.
61.5%Вылет немецкой сборной
18.4%Выход сборной России в 1/8 финала
2.6%Невыразительная игра аргентинцев
4.0%Пока все предсказуемо
13.5%Не слежу за чемпионатом
На общегородском школьном выпускном в Ростове-на-Дону в четверг побывал губернатор Василий Голубев. Он поздравил юных ростовчан с окончанием школы и вместе с ребятами пожелал национальной сборной страны успешной игры в 1/8 чемпионата мира.
"Ваш главный школьный день наступил. Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу. Этот удивительный праздник спорта заряжает всех нас добрыми эмоциями, энергией и стремлением побеждать", — сказал губернатор.
Он призвал бывших школьников вместе болеть за команду России и пожелать ей успехов в предстоящем матче 1 июля, после чего выпускники трижды проскандировали: "Россия".
В Ростовской области со школой в этом году прощаются более 16 тысяч выпускников, четверть из них – в Ростове-на-Дону. Особые успехи в учении проявили почти 2,5 тысячи 11-классников Ростовской области, которые окончили школу с медалью.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.