МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге российских образовательных учреждений, подготовленном Forbes.

"Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя учебные заведения, составители не только учитывали качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы учащихся", — говорится в заметке издания.

Среди критериев, которые легли в основу подсчетов, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. Третью строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.

Также в число лучших вошли Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ, 48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ, 47,07 балла).

Всего в рейтинге отмечены двадцать вузов.