Чукотские моржи досрочно вышли на сушу

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Инспекторы национального парка "Берингия" на Чукотке зафиксировали необычно ранний выход моржей на сушу, сообщает учреждение в четверг утром.

Более 200 моржей вышли на берег в районе косы Мечигмен на восточном побережье полуострова, в 17 километрах западнее села Лорино.

"По словам наблюдателей, все особи в группе — взрослые самцы. Это один из рекордно ранних сроков выхода моржей на побережье Чукотского полуострова", — говорится в сообщении.

"В весенне-летний период моржи, как правило, отдыхают на дрейфующих льдинах вдали от береговой полосы, а на сушу массово выходят ближе к осени, когда акватория Чукотского моря на сотни километров освобождается ото льда", — объясняет национальный парк.

По его данным, основные скопления моржей сейчас должны находиться на ледяных полях в акватории Чукотского моря на удалении более 80 километров от побережья полуострова.

Несколько кочующих групп моржей отмечали и в бухте Провидения на юге Чукотского полуострова. По мнению научных сотрудников "Берингии", есть большая вероятность, что моржи, как и в 2017 году, образуют небольшие самцовые лежбища на островах Нунэанган и Аракамчечен.