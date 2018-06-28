Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают аудиторию экстремистских сайтов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что благодаря работе мусульманских духовных наставников снижается аудитория информационных ресурсов ИГ*.

Он также добавил, что вербовщиков на территории Чечни уже нет, однако угрозу представляет то, что они могут искать последователей через интернет.

"Но наши духовные наставники тоже работают — они смотрят, где что пишут, и на их же (экстремистов) сайтах доказывают, что они неправы, что их идеология абсолютно не связана с исламом. У нас хорошо получается. Если раньше на их сайтах 100% аудитории было за них, то сейчас 50-60% начинают думать и уходить с этих каналов", — сказал Кадыров в интервью газете "Известия".

*Террористическая организация, запрещенная в России.