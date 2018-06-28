Кадыров заявил, что футбольный тренер из него не получился бы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что футбольный тренер из него не получился бы, несмотря на то, что он умеет мотивировать футболистов.
"Нет, из меня тренера никогда не получится", — сказал Кадыров в интервью газете "Известия".
Он также добавил, что в России сейчас ищут хороших футбольных тренеров. "Их надо воспитывать, открывать школы, всячески помогать. Это сложная работа — футбол. Бегать за мячиком только в детстве было можно, сейчас это целая система. Больше надо думать головой, чем ногами", — считает Кадыров.
По словам главы Чечни, как болельщик он всегда персонально обращается к каждому футболисту со словами поддержки. "Надо найти частоту футболиста и чуть-чуть направить его", — добавил Кадыров.