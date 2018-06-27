Дети из 20 стран приедут в Якутию на Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. На Международные интеллектуальные игры (МИИ), которые пройдут в Якутске с 8 по 15 июля, приедут дети из 20 стран мира; всего в Якутии ожидают гостей из 38 стран, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).

"В перевозке участников игр будут задействованы более 30 автобусов. На каждом мероприятии будет организовано дежурство медицинского персонала, в местах размещения участников игр будут развернуты круглосуточные медпункты, службы неотложной медицинской помощи будут работать в усиленном режиме", — привели в пресс-службе слова исполняющей обязанности вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной на заседании оргкомитета МИИ.

По её словам, особое внимание необходимо обратить на логистику и обеспечение безопасности участников игр.

"Транспортные средства должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к перевозке детей", — сказала Балабкина.

В пресс-службе добавили, что со следующей недели руководство оргкомитета начнет приемку объектов проведения мероприятий и размещения гостей и участников.

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