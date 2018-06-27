Дети из 20 стран приедут в Якутию на Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 27 июн — РИА Новости. На Международные интеллектуальные игры (МИИ), которые пройдут в Якутске с 8 по 15 июля, приедут дети из 20 стран мира; всего в Якутии ожидают гостей из 38 стран, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).
По её словам, особое внимание необходимо обратить на логистику и обеспечение безопасности участников игр.
"Транспортные средства должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к перевозке детей", — сказала Балабкина.
В пресс-службе добавили, что со следующей недели руководство оргкомитета начнет приемку объектов проведения мероприятий и размещения гостей и участников.