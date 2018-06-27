Рабочая группа при правительстве обсудила подход к безопасности в школах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ по обеспечению безопасности в образовательных организациях провела заседание, на котором обсуждались вопросы комплексного подхода к созданию безопасной среды в школах, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки (находящего в стадии реорганизации).

"На заседании также подчеркивалось, что образовательные организации играют особую роль в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому ключевыми приоритетами в системе профилактики деструктивных сообществ должны быть воспитательная работа со школьниками и вовлечение их в полезную деятельность, в том числе в реализацию гражданско-патриотических и добровольческих проектов, возвращение педагогов-психологов в школы", — говорится на странице ведомства.

За последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.