В Совфеде выступили за изменение системы реализации детских книг

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Система реализации книжной продукции для детей в России нуждается в изменениях, направленных, в том числе, на поддержку детских издательств, считает сенатор Андрей Кутепов.

"В настоящее время книжную и периодическую продукции для детей реализуют лишь несколько крупных дистрибьюторов, которые, как правило, оплачивают поставленные книги только после последующей перепродажи книжными магазинами и с отсрочкой от трех до пяти месяцев. Как следствие, средства издательства получают через один-три года. Таким образом, небольшие издательства лишаются почти всех оборотных средств, поэтому планирование издания новой продукции в такой ситуации становится крайне затруднительным", — сказал сенатор на совещании в Совфеде.

Кутепов обратил также внимание на то, что детские издательства в ряде случаев располагаются в аварийных зданиях или на площади, недостаточной для "полноценной издательской деятельности", а школьные библиотеки, в свою очередь, не имеют бюджетных средств на подписку периодики. "В результате такие издания, как "Костер", "Автобус", "Чиж и Еж" не могут попасть в библиотеки школ", — сказал он.

Помимо этого, Кутепов отметил, что требуются дополнительные меры для популяризации детских изданий, в том числе, в интернете.