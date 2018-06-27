В Совфеде выступили за изменение системы реализации детских книг

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Система реализации книжной продукции для детей в России нуждается в изменениях, направленных, в том числе, на поддержку детских издательств, считает сенатор Андрей Кутепов.
Кутепов обратил также внимание на то, что детские издательства в ряде случаев располагаются в аварийных зданиях или на площади, недостаточной для "полноценной издательской деятельности", а школьные библиотеки, в свою очередь, не имеют бюджетных средств на подписку периодики. "В результате такие издания, как "Костер", "Автобус", "Чиж и Еж" не могут попасть в библиотеки школ", — сказал он.
Помимо этого, Кутепов отметил, что требуются дополнительные меры для популяризации детских изданий, в том числе, в интернете.