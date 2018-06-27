Савельев: инцидентов при перевозке спортсменов во время ЧМ-2018 не было

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал РИА Новости, что никаких инцидентов при перевозке спортсменов сборных команд по футболу во время ЧМ-2018 не было.

"Нет, иначе вы бы уже написали об этом", — сказал он.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира и располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году "Аэрофлот" перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона. "Аэрофлот" обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, шесть раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX. "Аэрофлот" — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.