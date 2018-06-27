Юные футболисты дворовой команды в Татарстане получили билеты на матч ЧМ

КАЗАНЬ, 27 июн — РИА Новости. Дворовая команда юных футболистов "Эверест" из Высокогорского района Татарстана получила право попасть на матч сборных команд Южной Кореи и Германии, который проходит в эти минуты на стадионе "Казань Арена", сообщает министерство спорта Татарстана.

"За несколько часов до начала в Казани матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между Германией и Южной Кореей юные футболисты из Высокогорского района получили паспорта болельщиков, которые позволят им впервые в жизни попасть на игру главного мирового турнира. Дворовая команда "Эверест", в состав которой входят 15 ребят 2005-2006 годов рождения, заслужила такую возможность благодаря своим успехам на футбольном поле", — говорится в сообщении.

В последние пару лет юные футболисты, выступающие под руководством тренеров Станислава Тюрина и Александра Петухова, неоднократно становились победителями и призерами открытых муниципальных и республиканских турниров.

В этом году они приняли участие в финальных соревнованиях турнира "Кожаный мяч". Также в копилке достижений "Эвереста" участие в финальном этапе республиканского турнира "Кожаный мяч" 2016 года, победа на зональном этапе республиканского турнира "Кожаный мяч" 2017 года, полуфинал кубка республики Татарстан по мини-футболу 2017 года, бронзовые медали первенства Татарстана по мини-футболу 2018 года.

"Футболисты с удовольствием делились своими впечатлениями, не скрывая радости от неожиданного счастья – похода на матч чемпионата мира. Ребята отметили, что надеются сами когда-нибудь выйти на поле в футболке национальной сборной", — отмечает минспорта республики.

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