Жителей Чебоксар научили оказанию первой помощи на воде

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июн — РИА Новости. Специалисты отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава Чувашии и инструкторы симуляционного центра Республиканской станции скорой медицинской помощи научили жителей Чебоксар оказанию первой помощи на воде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минздрава.

"Специалисты рассказали и показали всем желающим, что нужно и что запрещено делать в ситуации, когда кто-то начал тонуть, как современно и грамотно проводить реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по данным Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии в прошлом году в результате утопления погибло 60 человек. За первое полугодие этого года из-за несчастных случаев на воде погибли 19 человек, что на 6 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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