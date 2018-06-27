Жителей Чебоксар научили оказанию первой помощи на воде

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июн — РИА Новости. Специалисты отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава Чувашии и инструкторы симуляционного центра Республиканской станции скорой медицинской помощи научили жителей Чебоксар оказанию первой помощи на воде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минздрава.
В пресс-службе добавили, что по данным Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии в прошлом году в результате утопления погибло 60 человек. За первое полугодие этого года из-за несчастных случаев на воде погибли 19 человек, что на 6 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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