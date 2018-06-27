Более 1,5 тысячи детей с Ямала в июне отдохнули за счет бюджета в лагерях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отдохнули в оздоровительных лагерях за счет окружного бюджета в первый летний месяц, сообщает правительство региона в среду.
"Завершилась первая смена в оздоровительных детских лагерях Тюменской и Курганской областей, Краснодарского края, республик Крым и Болгария, в которых отдыхали ямальские дети. Только за счет окружного бюджета в первую смену смогли отдохнуть за пределами округа с пользой для здоровья 1584 ребенка из разных муниципальных образований арктического региона", — говорится в сообщении.
Так, детский оздоровительный лагерь "Шахтинский текстильщик" в Краснодарском крае в июне распахнул свои двери для 250 юных ямальцев. Программа смены "БЕРЕГу" направлена на профессиональную ориентацию детей и воспитание духовно-нравственных ценностей.
Также 362 ребенка посетили солнечную Болгарию. На первой смене "BLA-GO" в молодежно-оздоровительном лагере "Ямал" дети и подростки научились снимать ролики и блоги, придумывать рекламные слоганы, разрабатывать стартапы. Вторая смена "Вверх" поможет детям научиться творчески мыслить, проявлять лидерские и организаторские качества. В Анапе в культурно-оздоровительном центре "Премьера" с 6 по 26 июня прошла первая смена "Город будущих профессий". Здесь побывали 260 ямальских детей, отмечается в сообщении.
Все группы детей сопровождают ямальские "наставники", которые получили соответствующие сертификаты, дающие право осуществлять такую деятельность. В этом году окружная локальная школа "Наставники Ямала" проходила во всех муниципальных образованиях, обучение прошли 663 сопровождающих.
На Ямале ежегодно всеми формами отдыха и оздоровления за счет окружного и муниципальных бюджетов – как на территории округа, так и за его пределами – в течение всего года охватывается более 30 тысяч юных северян, уточняет правительство региона.
Другие новости региона читайте здесь >>