Более 1,5 тысячи детей с Ямала в июне отдохнули за счет бюджета в лагерях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отдохнули в оздоровительных лагерях за счет окружного бюджета в первый летний месяц, сообщает правительство региона в среду.

"Завершилась первая смена в оздоровительных детских лагерях Тюменской и Курганской областей, Краснодарского края, республик Крым и Болгария, в которых отдыхали ямальские дети. Только за счет окружного бюджета в первую смену смогли отдохнуть за пределами округа с пользой для здоровья 1584 ребенка из разных муниципальных образований арктического региона", — говорится в сообщении.

Так, детский оздоровительный лагерь "Шахтинский текстильщик" в Краснодарском крае в июне распахнул свои двери для 250 юных ямальцев. Программа смены "БЕРЕГу" направлена на профессиональную ориентацию детей и воспитание духовно-нравственных ценностей.

Также 362 ребенка посетили солнечную Болгарию. На первой смене "BLA-GO" в молодежно-оздоровительном лагере "Ямал" дети и подростки научились снимать ролики и блоги, придумывать рекламные слоганы, разрабатывать стартапы. Вторая смена "Вверх" поможет детям научиться творчески мыслить, проявлять лидерские и организаторские качества. В Анапе в культурно-оздоровительном центре "Премьера" с 6 по 26 июня прошла первая смена "Город будущих профессий". Здесь побывали 260 ямальских детей, отмечается в сообщении.

По данным властей, всего летом этого года за счет окружного бюджета планируется оздоровить за пределами региона более 5,5 тысячи ямальских детей.

Все группы детей сопровождают ямальские "наставники", которые получили соответствующие сертификаты, дающие право осуществлять такую деятельность. В этом году окружная локальная школа "Наставники Ямала" проходила во всех муниципальных образованиях, обучение прошли 663 сопровождающих.

На Ямале ежегодно всеми формами отдыха и оздоровления за счет окружного и муниципальных бюджетов – как на территории округа, так и за его пределами – в течение всего года охватывается более 30 тысяч юных северян, уточняет правительство региона.

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