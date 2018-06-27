Автор памятника Калашникову выступил против запрета "курящих" скульптур

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Известный скульптор Салават Щербаков считает, что в России нельзя запрещать создавать памятники знаменитых людей с сигаретами.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от идеи памятников, увековечивающих знаменитостей с сигаретой, и любого упоминания вредных привычек в кино и по телевидению, чтобы не пропагандировать их. Он также упомянул случай установки памятника Роберту Рождественскому в селе Косиха Алтайского края. По данным ряда СМИ, эскиз памятника первоначально предполагал изображение поэта с сигаретой в руках, но позже его подкорректировали.

"Когда в рекламе (запрещена) пропаганда пива и курения, с этим все согласны, но когда, например, мы делали доску Гайдаю — он все время курил, и это знак того времени, так и Рождественский. Я не говорю, что это надо приветствовать, но у скульптора есть такое право, такая в хорошем смысле самоцензура. Если без этого можно обойтись, то и прекрасно, но запрещать, что с сигаретами нельзя или руки в боки нельзя, закона такого быть не должно", — сказал Щербаков РИА Новости в среду.

Он отметил, что при этом вполне допустимы общественные обсуждения и творческие дискуссии. "Но я не сторонник, что это надо запрещать. Например, Шерлок Холмс с трубкой – это же то же самое. Это его портретное свойство. Вокруг памятников раздувают ту полемику, которая не относится ни к скульптуре, ни к архитектуре", — добавил скульптор.

Салават Щербаков — автор более 40 монументальных композиций. Среди его работ памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, памятник Калашникову, памятник инженеру и архитектору Шухову на Сретенском бульваре и многие другие.