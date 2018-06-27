Ямал поддерживает контакты с более чем 50 странами мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поддерживает контакты с представителями более чем 50 стран, заявил врио губернатора региона Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО выступил на заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которое прошло в министерстве иностранных дел РФ под председательством министра Сергея Лаврова.

"Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил в своем докладе, что Ямал поддерживает контакты с представителями более чем 50 стран мира", — сообщает правительство региона в среду.

Отмечается, что с учетом потребностей автономного округа выстроена особая система сотрудничества, в основе которой лежат долгосрочные проекты, являющиеся примером "народной дипломатии". "Мы считаем, что важнейшим фактором консолидации является поддержка детского и молодежного движения. Это является нашим приоритетом в работе с соотечественниками", — приводятся в сообщении слова врио губернатора Ямала.

Говоря о сотрудничестве с конкретными странами, он особо выделил взаимодействие с Болгарией, где в этом году Ямал уже в десятый раз проведет форум для русскоговорящей молодежи "Мы за мир во всем мире". "Мы нацелены не столько на массовую работу с молодежью, сколько на прямые контакты между активистами из нашего округа и соотечественниками за рубежом. Мы работаем точечно, и впоследствии участники наших проектов на всю жизнь остаются друзьями Ямала", — подчеркнул глава округа.

Говоря о планах работы с соотечественниками за рубежом, Артюхов доложил, что в декабре этого года округ проводит международный циркумполярный конгресс средств массовой информации "Арктический медиамир". Участие в нем планируют принять журналисты и работники пресс-служб из восьми арктических государств и стран-наблюдателей, в том числе и из русскоязычных зарубежных СМИ.

В заключение глава Ямала выступил с инициативой о проведении на территории арктического региона совместного крупного международного мероприятия федерального уровня для соотечественников, проживающих за рубежом, уточняют власти.

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