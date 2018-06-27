Строители уложат 30 км капитальной трассы на автодороге "Надым – Салехард"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Строители до конца сентября уложат 30 километров капитальной трассы на автодороге "Надым – Салехард" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.

"Строители автодороги "Надым – Салехард" начали укладку асфальтобетона на участке, ближайшем к городу Надым. Уложено более восьми километров асфальтобетонного покрытия. Всего до конца сентября здесь построят 30 километров капитальной трассы. В этом году планируется достроить участок полностью. Это третий участок автодороги, который дорожники сдадут в эксплуатацию. Всего дорога включает в себя шесть участков", — говорится в сообщении.

Следующий от Надыма участок достроят в 2019 году в переходном типе покрытия – в щебне. На сегодня 20 километров участка введено в эксплуатацию в щебне, устраивается еще 40 километров автодороги. На участке построены все 14 мостовых переходов, предусмотренных проектом.

На третьем участке отсыпается земляное полотно, отсыпано 28 километров, всего протяженность этого участка составляет 71 километр. Строится три моста, до конца года их планируют достроить. Всего на участке проектом предусмотрено 12 мостовых сооружений, уточняют власти.

На ближайшем к Салехарду участке продолжается устройство проезжей части в щебне и строительство восьми мостовых переходов. На объектах остается "летний" объем работ: устройство проезжей части, откосов, сопряжений, окраска конструкций, установка барьерного ограждения и знаков. Эти работы начнутся 1 июля и завершатся до конца сентября, уже в этом году все восемь мостов введут в эксплуатацию. Всего на участке "Надым – Салехард" проектом предусмотрено 53 моста.

"Дорога сложна еще и тем, что ее проект предусматривает строительство более 600 водопропускных труб. Какие-то участки включают большее, какие-то — меньшее количество. Но их устройство – довольно сложный процесс. Сегодня больше половины, это более 400 сооружений, уже смонтировано. Диаметр некоторых из них достигает более трех метров. Процесс очень ответственный и трудоемкий – эту дорогу пересекает большое количество рек и ручьев", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

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