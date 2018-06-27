Красные дипломы выпускникам липецкого филиала РАНХиГС вручил глава региона

ЛИПЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Выпускники липецкого филиала РАНХиГС получили в среду дипломы о высшем образовании, отличникам дипломы вручил глава Липецкой области Олег Королев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона на торжественной церемонии отметил, что получение диплома не обеспечивает успеха в профессии и в жизни, если не продолжается саморазвитие.

"Настоящая миссия госслужащего заключается в служении людям, в ответственности перед обществом. Необходимо постоянное развитие и работа над собой", — цитирует пресс-служба слова Королёва.

По данным пресс-службы, филиал академии — один из самых авторитетных вузов области. Его выпускники — конкурентоспособные специалисты, в числе которых ответственные работники органов государственной и муниципальной власти, депутаты областного, городских и местных советов, руководители молодежных и общественных организаций, известные предприниматели.

Липецкий филиал РАНХиГС — базовое учебное и научно-исследовательское учреждение региональной системы подготовки управленческих кадров региона.

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