Мусороперерабатывающий комплекс на Камчатке запустят в июле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн — РИА Новости. Мусороперерабатывающий комплекс мощностью 120 тысяч тонн в год запустят на Камчатке в июле, инвестором проекта выступает резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Феникс", сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплекс, который готовят к началу сортировки отходов и выпуску продукции вторичной переработки, посетил губернатор Владимир Илюхин. Ранее проект мусороперерабатывающего комплекса на территории городского полигона твердых бытовых отходов получил поддержку правительства Камчатского края. Всего инвестор вложит в него около 300 миллионов рублей. Помимо этого компания намерена построить новый современный полигон.

"Инвестор не сможет переработать все содержимое полигона, поэтому со временем этот полигон все же придется рекультивировать. Зато решится вопрос с отходами, которые будут поступать после запуска комплекса. 120 тысяч тонн в год — серьезная мощность, это один из важных шагов к улучшению экологической обстановки на Камчатке", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

В настоящее время резидент СПВ реализует первый этап своего проекта. Пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло, запрещенные к захоронению со следующего года, будут сортировать и перерабатывать в полимерно-песчаную плитку, топливные брикеты, щепу и крафтовую бумагу. Таким образом, удастся соблюсти все нормы экологического законодательства, которые вступят в силу в 2019 году.

Следующий этап проекта предполагает производство электричества из газа, который образуется на свалках.

"Это метан и углекислый газ. В скором времени в Петропавловск-Камчатский приедут специалисты из Австрии, которые будут бурить на полигоне скважины и оценят качество газа и его запасы. В дальнейшем будет смонтирована специальная установка, с помощью которой газ и будет перерабатываться в электроэнергию. Подобное предприятие существует на полигоне ТБО в Санкт-Петербурге", — цитирует пресс-служба слова генерального директора ООО "Феникс" Дмитрия Белова.

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