Мусороперерабатывающий комплекс на Камчатке запустят в июле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн — РИА Новости. Мусороперерабатывающий комплекс мощностью 120 тысяч тонн в год запустят на Камчатке в июле, инвестором проекта выступает резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Феникс", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Инвестор не сможет переработать все содержимое полигона, поэтому со временем этот полигон все же придется рекультивировать. Зато решится вопрос с отходами, которые будут поступать после запуска комплекса. 120 тысяч тонн в год — серьезная мощность, это один из важных шагов к улучшению экологической обстановки на Камчатке", — цитирует пресс-служба слова губернатора.
В настоящее время резидент СПВ реализует первый этап своего проекта. Пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло, запрещенные к захоронению со следующего года, будут сортировать и перерабатывать в полимерно-песчаную плитку, топливные брикеты, щепу и крафтовую бумагу. Таким образом, удастся соблюсти все нормы экологического законодательства, которые вступят в силу в 2019 году.
Следующий этап проекта предполагает производство электричества из газа, который образуется на свалках.
"Это метан и углекислый газ. В скором времени в Петропавловск-Камчатский приедут специалисты из Австрии, которые будут бурить на полигоне скважины и оценят качество газа и его запасы. В дальнейшем будет смонтирована специальная установка, с помощью которой газ и будет перерабатываться в электроэнергию. Подобное предприятие существует на полигоне ТБО в Санкт-Петербурге", — цитирует пресс-служба слова генерального директора ООО "Феникс" Дмитрия Белова.