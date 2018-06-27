Для школы, которую просили у Путина не закрывать, нашли почти всех учителей

БАРНАУЛ, 27 июн — РИА Новости. Почти всех недостающих учителей нашли для работы в школе села Старая Суртайка Алтайского края, жители которой пожаловались в ходе прямой линии с президентом РФ на ее закрытие, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.
"Идет подбор педагогических кадров, эта работа почти завершена. Разрабатывается смета по ремонту здания школы. Также мы рассматриваем вопрос о приобретении автобуса для решения проблемы с подвозом ребятишек, которые живут в этом и близлежащих селах. Как мы и договаривались, школа будет функционировать, село будет жить" — цитирует пресс-центр слова врио губернатора региона Виктора Томенко.
Ведомство отмечает, что в настоящее время решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики. Открытой остается вакансия учителя русского языка и литературы. Кроме того, разрабатывается документация на проведение работ по ремонту кровли, крыльца, замене окон и покрытия полов в классах.
В свою очередь врио губернатора региона Виктор Томенко в эфире заявил, что школа является филиалом, и есть вопросы по ее укомплектованию, однако планов закрыть ее нет.