Для школы, которую просили у Путина не закрывать, нашли почти всех учителей

БАРНАУЛ, 27 июн — РИА Новости. Почти всех недостающих учителей нашли для работы в школе села Старая Суртайка Алтайского края, жители которой пожаловались в ходе прямой линии с президентом РФ на ее закрытие, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил министерству просвещения РФ совместно с правительством Алтайского края принять меры по обеспечению функционирования школы в Старой Суртайке Красногорского района Алтайского края путем проведения ремонта, укомплектования ее необходимыми педагогическими кадрами; выделения дополнительного школьного автобуса для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка.

"Идет подбор педагогических кадров, эта работа почти завершена. Разрабатывается смета по ремонту здания школы. Также мы рассматриваем вопрос о приобретении автобуса для решения проблемы с подвозом ребятишек, которые живут в этом и близлежащих селах. Как мы и договаривались, школа будет функционировать, село будет жить" — цитирует пресс-центр слова врио губернатора региона Виктора Томенко.

Ведомство отмечает, что в настоящее время решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики. Открытой остается вакансия учителя русского языка и литературы. Кроме того, разрабатывается документация на проведение работ по ремонту кровли, крыльца, замене окон и покрытия полов в классах.

Ранее сообщалось, что жители алтайского села, в котором проживают 400 человек, обратились с просьбой не допустить закрытия малокомплектной школы.

В свою очередь врио губернатора региона Виктор Томенко в эфире заявил, что школа является филиалом, и есть вопросы по ее укомплектованию, однако планов закрыть ее нет.