На Кавказе в Центре восстановления леопарда родились пять котят

СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Пять котят родились в июне в Центре восстановления леопарда на Кавказе: двоих родила самка Андреа, еще трех – Черри, сообщает Минприроды России.

Ранее ведомство информировало, что сразу две самки переднеазиатского леопарда – Андреа и Черри — родили котят в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе, однако общее число котят не сообщалось. Самка Черри вместе с котятами оставалась в каменном гроте, который практически не попадает в поле зрения камер, узнать их точное число было нельзя.

"Черри 18 июня перенесла детенышей в новое укрытие – деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения. В этот момент специалисты Центра и смогли зафиксировать факт: котят — три… Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. За две недели котята заметно подросли — теперь малыши активно передвигаются по новому логову. Но, конечно же, большую часть времени пока проводят, как им и полагается — спят и питаются материнским молоком", — говорится в сообщении. Отмечается, что действия Черри специалисты характеризуют как обычные: периодическое перемещение потомства в новые укрытия – типичное материнское поведение леопардов.

© Фото Самка дальневосточного леопарда Черри с детенышами в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка © Фото Самка дальневосточного леопарда Черри с детенышами в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка

Сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе пять детенышей. Четыре взрослых животных проходят финальный этап подготовки к выпуску в дикую природу. Новая популяция формируется благодаря активному международному сотрудничеству: леопарды привезены в Россию из Ирана, Туркменистана, а также предоставлены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Это позволяет добиться максимального генетического разнообразия, уточняется в сообщении.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана. На Кавказе переднеазиатский леопард занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч метров, а также пойменные леса крупных рек. После событий 1917 года было разрушено последнее убежище леопарда — надежно охраняемая горнолесная территория "Кубанская великокняжеская охота". В 1924 году на этих землях был учрежден Кавказский заповедник, но массовое браконьерство продолжалось все 20-40-е годы. Сейчас в России этот вид леопардов почти не встречается, он был полностью истреблен.