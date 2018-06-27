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Общество

На Кавказе в Центре восстановления леопарда родились пять котят

15:3127.06.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДетеныш дальневосточного леопардаДетеныш дальневосточного леопарда
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Пять котят родились в июне в Центре восстановления леопарда на Кавказе: двоих родила самка Андреа, еще трех – Черри, сообщает Минприроды России.

Самка Leo 120F выкармливает одного из котят
© Фото : "Земля леопарда"
Впервые получены фотографии кормления котят леопарда
Ранее ведомство информировало, что сразу две самки переднеазиатского леопарда – Андреа и Черри — родили котят в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе, однако общее число котят не сообщалось. Самка Черри вместе с котятами оставалась в каменном гроте, который практически не попадает в поле зрения камер, узнать их точное число было нельзя.

"Черри 18 июня перенесла детенышей в новое укрытие – деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения. В этот момент специалисты Центра и смогли зафиксировать факт: котят — три… Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. За две недели котята заметно подросли — теперь малыши активно передвигаются по новому логову. Но, конечно же, большую часть времени пока проводят, как им и полагается — спят и питаются материнским молоком", — говорится в сообщении. Отмечается, что действия Черри специалисты характеризуют как обычные: периодическое перемещение потомства в новые укрытия – типичное материнское поведение леопардов.

© ФотоСамка дальневосточного леопарда Черри с детенышами в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка
© Фото
Самка дальневосточного леопарда Черри с детенышами в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка

Сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе пять детенышей. Четыре взрослых животных проходят финальный этап подготовки к выпуску в дикую природу. Новая популяция формируется благодаря активному международному сотрудничеству: леопарды привезены в Россию из Ирана, Туркменистана, а также предоставлены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Это позволяет добиться максимального генетического разнообразия, уточняется в сообщении.

Переднеазиатский леопард. Архивное фото
© Fotolia / mrisv
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Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана. На Кавказе переднеазиатский леопард занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч метров, а также пойменные леса крупных рек. После событий 1917 года было разрушено последнее убежище леопарда — надежно охраняемая горнолесная территория "Кубанская великокняжеская охота". В 1924 году на этих землях был учрежден Кавказский заповедник, но массовое браконьерство продолжалось все 20-40-е годы. Сейчас в России этот вид леопардов почти не встречается, он был полностью истреблен.

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