В Красноярском крае восстановили электроснабжение

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости/Прайм. Энергетики восстановили электроснабжение 18,7 тысячи потребителей в Красноярском крае, говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"В 12.33 РПВ ВЛ (реле повторного включения воздушной линии – ред.) успешное, всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в справке.

В среду в 11.41 действием защит отключилась первая цепь воздушной линии 110 кВ "Енисейская – Абалаковская" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Сибири"). Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 18,7 тысячи человек) и лесоперерабатывающие предприятия. Мощность отключенных потребителей – 48 МВт.

Температура воздуха в Красноярском крае составляет 32ºС.