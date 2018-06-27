Эксперт назвал отказ от продажи лекарств в магазинах правильным

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отказ от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в магазинах является правильным решением, его принятие могло нарушить конкуренцию на рынке, считает замгендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков.

Минпромторг в прошлом году подготовил законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность. Минздрав тогда выступил против этого документа. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба России поддержала идею, но требовала доработки проекта ранее. Позднее Минпромторг доработал проект, предложив наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства вообще без лицензии.

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что правительство прекратило разработку этого законопроекта из-за множества отрицательных отзывов, поступивших по нему.

"Законопроект… на самом деле он не том, что сейчас нельзя продавать безрецептурные лекарства в ритейле, они и сейчас там могут продаваться. Это закон о разрушении конкуренции на рынке, так как для аптек лицензионное соглашение действовало бы, а для продуктовых соседних магазинов нет", — сказал Глушков РИА Новости.

"Это хорошо, что правительство, учитывая все риски, приняло решение в пользу потребителей, и безусловно, это правильное решение", — добавил он.