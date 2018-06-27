Совфед поддержал закон о повышении госпошлин за выдачу документов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом.

В частности, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч, за выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.

Увеличение размеров государственной пошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.