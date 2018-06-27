Путин вручил госнаграды деятелям различных сфер

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства, среди награждаемых — пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш.
Награды также вручат лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.
Церемония традиционно проходит в Екатерининском зале Кремля. Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.
Путин вручает госнаграды в Кремле. Лауреаты прошли инструктаж: долго при ответном слове не говорить, сразу подарки президенту не преподносить, можно позже — за бокалом шампанского pic.twitter.com/etZjqWfaRT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 июня 2018 г.