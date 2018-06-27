Адвокатам по назначению могут повысить оплату за судодни в шесть раз

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении оплаты работы адвокатов по назначению, которых государство предоставляет гражданам, не способным оплатить юридическую помощь, повышение может составить с 550 рублей за судодень до 3 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной палаты адвокатов.

"Двадцать шестого июня в правительстве РФ состоялось совещание в формате согласительной комиссии по вопросу увеличения ставок оплаты труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. Федеральную палату адвокатов РФ представляли президент Юрий Пилипенко и исполнительный вице-президент Андрей Сучков", — сказали в ФПА.

Там пояснили, что все участники согласились с необходимостью повысить оплату, которая сейчас составляет 550 рублей за судодень и не соответствует экономическим реалиям.

Сумма повышения

Разногласия у участников обсуждения, отмечают в ФПА, вызвал лишь размер предстоящего повышения. Так, для экономического обоснования увеличения ставки оплаты, Минфин требует статистические данные, однако ни адвокатские палаты, ни ведомства, производящие выплаты, такую статистику не ведут.

Как сказали в пресс-службе, представители Верховного Суда РФ и судебного департамента предложили ограничиться лишь инфляционной индексацией ставки 550 рублей или сделать повышение незначительным.

"С обоснованием базовой ставки оплаты защиты по назначению в размере 3 тысячи рублей за судодень выступил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он… привел экономическое обоснование ставки в сравнении с зарубежным опытом, в том числе в государствах постсоветского пространства, где в подавляющем большинстве защитник по назначению получает от государства больше, чем российский адвокат. В обоснование данной ставки были приведены расчеты, произведенные исходя из рекомендованных в ряде адвокатских палат размеров оплаты при заключении соглашений на оказание юридической помощи, а также методом сравнения с оплатой труда иных участников судопроизводства", — отметили в ФПА.

Он добавил, что по решению суда деньги, потраченные на адвоката, потом могут быть взысканы с осужденного и вернуться в бюджет.

"По результатам напряженной дискуссии и споров в итоге было принято решение взять в качестве базовой предложенную ФПА РФ и поддержанную Минюстом России ставку 3000 рублей за судодень. Данное решение не является окончательным — впереди еще трудный этап переговоров и обсуждений с министерством финансов РФ и профильным вице-премьером, в ходе них могут поступить предложения о снижении базовой ставки", — пояснили в ФПА.