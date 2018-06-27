Адвокатам по назначению могут повысить оплату за судодни в шесть раз

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении оплаты работы адвокатов по назначению, которых государство предоставляет гражданам, не способным оплатить юридическую помощь, повышение может составить с 550 рублей за судодень до 3 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной палаты адвокатов.
"Двадцать шестого июня в правительстве РФ состоялось совещание в формате согласительной комиссии по вопросу увеличения ставок оплаты труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. Федеральную палату адвокатов РФ представляли президент Юрий Пилипенко и исполнительный вице-президент Андрей Сучков", — сказали в ФПА.
Там пояснили, что все участники согласились с необходимостью повысить оплату, которая сейчас составляет 550 рублей за судодень и не соответствует экономическим реалиям.
Сумма повышения
Разногласия у участников обсуждения, отмечают в ФПА, вызвал лишь размер предстоящего повышения. Так, для экономического обоснования увеличения ставки оплаты, Минфин требует статистические данные, однако ни адвокатские палаты, ни ведомства, производящие выплаты, такую статистику не ведут.
"С обоснованием базовой ставки оплаты защиты по назначению в размере 3 тысячи рублей за судодень выступил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он… привел экономическое обоснование ставки в сравнении с зарубежным опытом, в том числе в государствах постсоветского пространства, где в подавляющем большинстве защитник по назначению получает от государства больше, чем российский адвокат. В обоснование данной ставки были приведены расчеты, произведенные исходя из рекомендованных в ряде адвокатских палат размеров оплаты при заключении соглашений на оказание юридической помощи, а также методом сравнения с оплатой труда иных участников судопроизводства", — отметили в ФПА.
"По результатам напряженной дискуссии и споров в итоге было принято решение взять в качестве базовой предложенную ФПА РФ и поддержанную Минюстом России ставку 3000 рублей за судодень. Данное решение не является окончательным — впереди еще трудный этап переговоров и обсуждений с министерством финансов РФ и профильным вице-премьером, в ходе них могут поступить предложения о снижении базовой ставки", — пояснили в ФПА.