МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает необходимым как можно скорее принять закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Ранее депутаты законодательного собрания Приморья приняли в окончательном чтении проект закона о запрете продажи вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним. Закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Ранее Рязанский и его заместитель Игорь Чернышев подготовили два проекта федеральных законов, направленных на ограничение оборота электронных сигарет в России и снижение доступа к ним несовершеннолетних. Параллельно соответствующий проект закона готовит Минпромторг.

"Не важно, чей проект закона будут рассматривать (в парламенте), документ надо принимать", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что "по стране распространяется торговля веществами без всякого входного контроля", и эти вещества попадают в детские организмы.

Рязанский напомнил, что первый законопроект, подготовленный сенаторами, "запрещает использование электронных сигарет на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов по делам молодежи, на территориях сферы физической культуры и спорта, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, на детских площадках, на рабочих местах, другими словами, повторяет суть антитабачного закона".

Сопутствующий законопроект вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. "Мы предлагаем установить административную ответственность за нарушение правил продажи электронных сигарет и за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака, а также устанавливаем требования к содержанию рекламы электронных систем доставки никотина", — пояснил законодатель.

Ранее в четверг РБК сообщил, что вопрос о регулировании рынка устройств для альтернативного курения обсуждался 19 июня на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. Представитель Козака подтвердил РИА Новости факт проведения совещания и участия в нем Голиковой. Он также сообщил, что Козак не поддержал идею введения отдельного регулирования для инновационной табачной продукции — электронных сигарет и вейпов.