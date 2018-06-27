Порядка 8 тыс болельщиков из Швеции прибыли на матч ЧМ в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Порядка 8 тысяч болельщиков из Швеции прибыли на матч чемпионата мира по футболу в Екатеринбург, это больше, чем за всю историю российско-шведских отношений, сообщает в среду департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

В среду губернатор Евгений Куйвашев встретился с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном, который прибыл в Екатеринбург на матч своей команды со сборной Мексики в рамках игр чемпионата мира по футболу. Центральной темой переговоров, наряду с футболом, стали возможности развития экономического и гуманитарного сотрудничества Свердловской области и Швеции.

"Свердловская область – крупный промышленный центр России, Екатеринбург – прекрасный партнерский город. Сегодня сюда прибыло порядка 8 тысяч болельщиков. Возможно, это больше, чем за всю историю российско-шведских отношений. Мы очень рады сегодня быть здесь на матче, который обещает быть крайне интересным. Это будет настоящий праздник футбола. А Дни Швеции позволят нам поддержать историю наших контактов и будут интересны широкому кругу людей", – приводятся в сообщении слова посла.

По информации департамента, Дни Швеции в Екатеринбурге, о которых сказал посол, запланированы на осень текущего года. Дипломат сообщил, что в Екатеринбург приедет большая деловая делегация, а темой культурного блока мероприятий станет 100-летие выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Куйвашев отметил системный характер партнерских контактов и выразил надежду на активизацию диалога как благодаря масштабному знакомству шведов с Екатеринбургом в рамках ЧМ, так и Дням Швеции.

"Для Свердловской области Швеция является надежным партнером. У нас успешно работают представительства ряда шведских компаний. Мы очень надеемся, что проводимые посольством Дни Швеции позволят укрепить сотрудничество между деловыми кругами Свердловской области и Швеции, а также расширить сферы гуманитарных контактов", – цитирует департамент главу региона.

Он также передал Эриксону копии редких архивных документов об уральско-шведском сотрудничестве XVIII-XIX веков, посвященных гражданам королевства, работавшим на уральских заводах и стоявших у истоков первых градообразующих предприятий.

Матч между сборными Мексики и Швеции состоится на "Екатеринбург-Арене" 27 июня в 17:00 мск. Это последний матч в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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